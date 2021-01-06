İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan infografikte, güvenlik güçleri tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan operasyonlarda, terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağaralarda tespit edilen yaşam malzemelerinin listesine yer verildi.

Buna göre, 2019 yılında un, şeker, çay, sıvı yağ, kuru bakliyat ve peynirden oluşan toplam 14 ton 504 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 38 ton 877 kilograma ulaştı.

Ayrıca 2019 yılında sığınak ve barınaklarda 748 boş ve 638 dolu tüp, 2020'de ise 825 boş ve 638 dolu tüp ele geçirildi.