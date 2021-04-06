Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teravih namazları camilerde kılınmayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik." dedi.
Erbaş'ın açıklamasından öne çıkanlar:
"Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız."
"Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."
Ayrıntılar geliyor...
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