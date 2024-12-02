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Gündem
AA 02.12.2024 15:17

"Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verdik" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

"Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi" iddiası yalanlandı

DMM'den yapılan açıklamada, 2024'ün temmuz ayında 3 askerin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu hatırlatıldı.

Operasyon bölgesinde temmuzda 44 şehit verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Şehitlerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Astsubay Bahadır Rıdvan Talay ve Uzman Çavuş Cebrail Açar'ın bilgileri, şehadet haberinin aileye verilmesini müteakiben Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanmıştır. Terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden dezenformasyon kampanyalarına dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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