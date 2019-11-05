Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı05 Kasım 2019 Salı 14:36 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 14:38
Tel Abyad şehir merkezinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef aldığı belirtildi.
Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019
Açıklamada, Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.
Kaynak: TRT Haber