Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef aldığı belirtildi.

Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019

Açıklamada, Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15'te bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı.

Kaynak: TRT Haber