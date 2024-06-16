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Gündem
TRT Haber 16.06.2024 15:32

"TCG Tarsus" Mavi Vatan'ın korunmasında kesintisiz mesai yapıyor

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen karakol gemisi TCG Tarsus, deniz altı savunma ve su üstü harbinde kullanılıyor. Gemi personeli, Kurban Bayramı'nda da mavi vatanın korunmasında kesintisiz mesai yapıyor.

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Yerli ve milli imkanlarla üretilen karakol gemilerinden biri olan TCG Tarsus, 8,9 metre genişliğe ve 52 metre yüksekliğe sahip. TCG Tarsus, mavi vatanın korunmasında etkin rol alıyor.

Mavi vatanı korumak için 7 gün 24 saat sevdiklerinden uzakta vatan görevlerini yerine getiren gemide görevli askerler, ailelerini telefonla arayarak bayramlaştı.

TCG Tarsus Sonar Astsubayı Kadir Can Üst, TRT Haber'e verdiği bilgilerde şunları kaydetti;

TCG Tarsus Komutanlığı, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak maksadıyla Akdeniz Kalkanı Harekatı görevini, denizde durumsal farkındalık, keşif, gözetleme ve karakol faaliyeti görevlerini, refakat ve koruma görevlerini liman üs savunması kapsamında su üstü harbi ve deniz altı savunma harbi görevlerini icra eden Türk savaş gemisidir.

Envanterinde Türk sistem ve cihazları olarak ASELSAN yapımı stamp olarak adlandırdığımız stabilize makineli piyade tüfeği, milli DSH roketi, milli savunma harbinde kullanılmak üzere üretilen roketlerimiz mevcut. Yanı sıra elektro optik sistem olarak ASEL FR200 sistemi de mevcuttur.

Haber: Fatma Karacan
Kamera: Çağlar Öztürk, Kurgu: Onur Söğüt

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