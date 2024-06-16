Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.06.2024 15:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin kurban bayramını kutladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçik'le bayramlaştı. Bakan Güler'le telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçikle bayramlaştığı hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Güler, Mehmetçiğin büyük bir özveriyle görevini yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik eden Güler, emirlerini almak üzere sözü Erdoğan'a bıraktı.

"Bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe hitaben yaptığı telefon konuşmasında, şunları kaydetti:

"Değerli Bakan'ım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah, nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum. Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda, çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabii bu coşku içinde, bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.

Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara."

ETİKETLER
Cumhurbaşkanlığı Kurban Bayramı Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Yaşar Güler
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Mehmetçik'le bayramlaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:56
Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı: Kaybolan genç aranıyor
16:42
İsrail'in 254 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 337'ye çıktı
16:42
Yeniden ibadete açılan Kariye Camisi'nde 79 yıl sonra ilk bayram namazı
16:57
Zonguldak'ta denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı
16:31
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran 2 kişi gözaltına alındı
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özel ile bayramlaştı
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
Zonguldak'ta denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı
Zonguldak'ta denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ