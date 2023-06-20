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Gündem
TRT Haber 20.06.2023 16:50

TCG İstanbul ilk seyir testine çıktı

İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateynine, törenle Türk bayrağı toka edildi ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testlerine başlandı.

TCG İstanbul ilk seyir testine çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan İstanbul Fırkateynine, törenle Türk bayrağı toka edildiğini ve ilk seyrine çıkılarak Deniz Kabul Testlerine başlandığını açıkladı.


TCG İstanbul, Cumhuriyetin 100. yılında Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek.

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