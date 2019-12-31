Aylardır Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapıyorlar. Doğu Akdeniz'de araştırmalar yapan Yavuz Sondaj Gemisi'nin güvenliğini sağlıyorlar. Büyük bir özveri ile çalışan gemi personeli, yeni yılı karşılarken de görev başındaydı.

TRT Haber Muhabiri Hasan Erel, "Mavi Vatan"ın bekçilerine konuk oldu.

Gemi mürettebatı yeni yıla ailelerinden uzakta girse de yaptıkları önemli görevden dolayı gururluydu.

Yeni yıl güvertede sade bir törenle kutlandı.

Barbaros'un, Oruç Reis'in, Hızır Reis'in torunları 24 saat 365 gün mavi vatan nöbetini sürdürüyor, 2020'ye de gururla ve inançla bakıyor.

Kaynak: TRT Haber