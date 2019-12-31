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Görev başındaki Mehmetçikten Türkiye'ye yeni yıl mesajı31 Aralık 2019 Salı 23:21 - Son Güncelleme 01 Ocak 2020 Çarşamba 00:35
Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü PKK/YPG'ye ağır darbe indiren kahraman komandolar, yeni yıla girerken de Türkiye’nin güvenliği için görev başında. TRT Haber, komandoları mevzilerinde görüntüledi. Mehmetçik, Türkiye’ye mesaj gönderdi.
Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütü PKK/YPG'ye Fırat’ın doğusunda en ağır darbeyi indiren Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde Tel Abyad'da huzur hakim.
TSK'nın göz bebeği kahraman komandolar, yeni yıla girerken de Türkiye’nin güvenliği için görev başında.
TRT Haber ekibi, Tel Abyad’ın Doğu kırsalında TSK’nın Abu Gabir Üs Bölgesinde komandoları mevzilerinde görüntüledi.
TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu, komandoların yeni yıl mesajını bölgeden aktardı.
Kaynak: TRT Haber