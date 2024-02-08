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Gündem
AA 08.02.2024 14:54

TCG Burgazada Doğu Akdeniz'de göreve başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Burgazada'nın NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1 komutasını devraldığını ve Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladığını duyurdu.

TCG Burgazada Doğu Akdeniz'de göreve başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCG Burgazada, 5 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında 'NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1' komutasını devraldı, bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekatı'na yönelik Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekatı'nın birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı."

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, SAT komandolarınca gemiye çıkma eğitimlerine ilişkin fotoğraf paylaştı.

 

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Doğu Akdeniz Milli Savunma Bakanlığı
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