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Gündem
AA 11.11.2024 13:43

TCG Anadolu ile TCG Derya, "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisinin, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" gerçekleştirdiğini bildirdi.

TCG Anadolu ile TCG Derya, "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı

TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisi, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı.

 

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz açıklarında gerçekleştirilen faaliyete yönelik fotoğraflara da yer verildi.

TCG Anadolu ile TCG Derya, "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı

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Akaryakıt Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu
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