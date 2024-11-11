Bakan Tunç: Narin davasında daraltılmış baz önemli bir delil, bunlar değerlendirilir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Meclis'in gündeminde bir de 10'uncu yargı paketi var. Kabine toplantımızda Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin önemli kısımlarını arz ettik. Belge Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından açıklandıktan sonra uygulamaya başlayacağız. İlk paket ceza adaletine yönelik olacak.İlk aşamada ceza adaletinin soruşturma kısmının etkin hale getirilmesi, infaz aşamasında da suçluyu ıslah etmek gibi düzenlemeler yer alacak. Toplumun huzur ve sükunu kapsayan suçlardan doğan mağduriyete yol açan hususları ortadan kaldıracak.

Narin davası

Narin evladımız için yüzlerce kişi 21 Ağustos'tan bu yana gayret gösterdi. Arama çalışmaları yapılırken de adli soruşturma yapıldı. Narin evladımızın adli tıp otopsileri gerçekleştirildi ve etrafta teknik çalışmalar yapılarak elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi, kameralar incelendi. HTS kayıtlarından yola çıkarak daraltılmış baz kayıtlarının tespitleri bu soruşturma vesilesiyle gündeme geldi. Mahkeme heyeti toplanan ek delil ve raporları değerlendirecek. Ek beyanlar istendi, mahkeme bütün delilleri değerlendirecek. Beyanlar doğrultusunda mahkeme tarafından değerlendirilecek hususlar. Adalet Bakanı olarak biz kesinleşene kadar masumiyet karinesi vardır. Bu cinayeti kimler işlemişse yargı karşısında hesap soracak. Narin kızımızın hakkını hukukunu bu devlet korur. Kimsenin endişesi olmasın. Dava sürecini hepimiz takip edeceğiz. Hakim ve savcıları titiz bir şekilde nasıl bir çalışma içinde olduğunu görmüş olduk. Milletimiz çok üzüldü ve hassas. Burada yargılama sürecini etkilemeye yönelik beyanları doğru bulmuyoruz. Yargılama aleni. Mahkeme heyetine de teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Narin evladımızın katillerini Türk yargısı bulacak ve hak ettikleri cezayı verecek.

"Yargı sisteminde verilen hatalı kararlar olabiliyor"

25 bin hakim ve savcımız 12 milyon dosyada karar veriyor. Narin davası için değil, genel olarak söylüyorum. 12 milyon kararın verildiği bir yargı sisteminde elbette hatalı kararlar olabiliyor ancak düzeltilme imkanı var. Maaleasef bazı kararlardan yola çıkarak kişilerin suçluluğu ispatlanmadan sosyal medya yoluyla bir takım kararlarla masumiyet karinesi de deliniyor. Suçluluğu ispat edilmiş konularla ilgili bir mahsur yok.

Yasa dışı bahis

Bütün bu soruşturma ve davaları tek tek değerlendirmemiz uygun değil. Bu soruşturma neticesinde gerçekleştirilen gözaltılar var. Kuvvetli bir suç şüphesi varsa gereği yapılacaktır.

Belediyelere yeni görevlendirmeler

Yanlış yorumlar yapıyorlar. Haksız ve hadsiz eleştirilerde bulunuyorlar. Belediye başkanlarının görevlerinden el çektirilip yerine yeni görevlendirmeler yapılması Anayasamızın 127. maddesinde yer alıyor. Suç soruçturması söz konusu olursa belediye başkanının görevden uzaklaştırılabileceği düzenlemesi var. 45 . maddeyle hakkında terör suçlamasıyla dava açılan bir kişi geçici olarak görevden alınabilir. İşlenen suç ile ilgili anayasanın 127 ve belediye kanunun 45. maddesi. Yerel yöneticiler, milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmak durumundalar. Kötüye kullanırsanız terör örgütlerine destek, propagandasına yönelik kullanırsanız hukuk sistemimiz içinde gerçekleşen soruşturmalar söz konusu. Burada hakkında dava varsa YSK sabıka kaydına bakar, reddetme yetkisi söz konusu. Kesinleşen bir ceza nedeniyle başkanlık düşerse belediye meclisi arasından seçer.

Terörle mücadele

Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan vazgeçmeden devam edeceğiz. Terörün her türlüsünü silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'yi 40 yıldır milletimizin huzurunu bozmaya yönelik PKK terör örgütünü silip atmak durumundayız. Türkiye'yi daha güçlü kılmak durumundayız.