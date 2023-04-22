Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.04.2023 17:04

TCG Anadolu gemisinde bayram heyecanı sürüyor

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine bayramın ikinci gününde de yoğun ilgi vardı. Gemideki turlara 5 gün içinde ziyaret edenlerin sayısı 61 bin 231 oldu.

TCG Anadolu gemisinde bayram heyecanı sürüyor
[Fotograf: AA]

TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci günü geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'na akın etti.

Bayramın ikinci gününde, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na gelen vatandaşlar, Eminönü ve Ahırkapı arasındaki yolun kaldırım kısmında uzun kuyruklar oluşturdu.

İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) da yer aldığı geminin demirlediği Sarayburnu Limanı'na gelen ziyaretçiler, kayıtları yapıldıktan sonra gruplara ayrıldı ve askeri görevlilerin rehberliğinde gemiyi gezdi.

TCG Anadolu gemisinde bayram heyecanı sürüyor

Vatandaşlar giriş katta yer alan tank, çıkarma ve kara araçlarına ilgi gösterirken, 5 kat yukarıdaki güvertede bulunan hava araçları da merakla izlendi.

Bayramın ilk gününde gemideki turlara 16 bin 127 kişi katılırken, ziyarete açıldığı 17 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar 61 bin 231 kişi gemiyi gezdi.

TCG Anadolu gemisinde bayram heyecanı sürüyor

TCG Anadolu'nun özellikleri

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.

TCG Anadolu, yarın saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak 21 pare top atışı ve çimariva (Savaş gemilerinde tören için askerlerin küpeşte boyunca belirli aralıklarla dizilmesi) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak. Gemi ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşları selamlayarak seyrine devam edecek. 

ETİKETLER
TCG Anadolu İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ'dan İyi Partili Dervişoğlu'na tepki: Bunların hayatı tiyatro
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:35
Rusya, mütekabiliyet gereği 20'den fazla Alman diplomatı sınır dışı ediyor
18:30
Bilim insanları papağanlara birbirlerini görüntülü aramayı öğretti
18:21
Fransa'da personel eksikliği nedeniyle bir hastane acil servisini kapattı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjdeler
17:18
Letonya tüm Stinger füzelerini Ukrayna'ya verecek
17:11
Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 4'ü 22 ay aradan sonra serbest bırakıldı
İstanbul'da bayram yoğunluğu
İstanbul'da bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
Nurdağı'nda ilk kalıcı konutlar depremzedelere teslim ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ