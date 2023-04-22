AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Saldırılar Türkiye demokrasisine yapılmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu binanın önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamasından öne çıkanlar:

"Bu açık bir saldırıdır. Partinin irtibat bürosu kastedilerek ateş açıldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar titiz bir şekilde sürdürülüyor.

Türkiye’de belli çevrelerin seçim güvenliğini tehlikeye düşürmek için ya da 'seçim güvenli değildir' algısını oluşturmak için partilere karşı saldırılar düzenlediği ortada. Saldırılar sadece bir partiye karşı değil, AK Parti’nin kurumsal kimliğine yapılmış bir saldırı değildir, bu saldırı Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir saldırıdır. Türkiye'de seçimlerin güvenli, huzurlu bir şekilde yapılmasına gölge düşürmek isteyen çevrelerin ekmeğine yağ sürecek hain saldırılardır. Bunları telin ediyoruz, kınıyoruz. Arkasında kim ya da kimler varsa bunların en kısa süre içerisinde yargının önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye'de belli çevrelerin seçim güvenliğini tehlikeye düşürmek için partilere karşı saldırılar düzenlediği ortada. Saldırılar sadece AK Parti'ye yapılmış bir saldırı değildir, Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir saldırıdır. pic.twitter.com/DdlzVWUFnG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 22, 2023

Ne dışarıda ne içeride hiçbir vesayet odağının demokrasiye müdahale etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Saldırılar bizleri yıldırmayacak. Başta AK Parti teşkilatları olmak üzere şu tavsiyeyi tekrarlamak istiyorum. Uyanık olmamız lazım. Birliğimizi, kardeşliğimizi bozacak şeylere müsaade etmeyeceğiz."