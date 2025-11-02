Duman 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.11.2025 08:56

TBMM'nin gündemi, yeni hafta da yoğun olacak

Meclis Genel Kurulunda, Turizm ve Vakıflar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşmelerine devam edilecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 4 ayrı bakanlığın 2026 yılı bütçesi ele alınacak.

TBMM'nin gündemi, yeni hafta da yoğun olacak
[Fotograf: AA]

Bütçe görüşmeleri, yasa teklifleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftaya yoğun gündemle giriyor.

Meclis Genel Kurulu'nda turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak.

Deprem bölgesindeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek

Düzenlemeye göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek. İzinsiz veya yasak yerlerde avlananlara uygulanan para cezaları artırılacak.

Teklifte yer alan diğer bir düzenlemeyle vakıf taşınmazlarının kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları genişletilecek; deniz savaşlarında batmış gemilerin olduğu alan tarihi sit kapsamına alınacak. Meclis Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan bir üye için gizli oylama ile seçim yapılacak.

Bütçe mesaisi devam ediyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2026 yılı bütçe görüşmeleri aralıksız devam ediyor. Hafta boyunca Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar komisyonda bütçelerini sunacak,, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak..

Salı ve çarşamba Meclis'te grup toplantıları yapılacak. Genel başkanlar gündeme dair mesajlarını kürsüden verecek.

ETİKETLER
TBMM
Sıradaki Haber
Gürbulak'ta 2,6 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:36
Hatay’da gizemli hayırsever 30 depremzedenin borcunu kapattı
09:33
Interpol destekli operasyon: 11 kaçak Türkiye’ye teslim edildi
09:06
İstanbul'da tramvay seferlerine maraton düzenlemesi
08:46
TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu cuma günü açıklayacak
08:45
Gürbulak'ta 2,6 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
08:24
TÜGVA'dan sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
Freni patlayan kamyonun sürücüsü lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durabildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ