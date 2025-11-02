TBMM'nin gündemi, yeni hafta da yoğun olacak

Bütçe görüşmeleri, yasa teklifleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftaya yoğun gündemle giriyor.

Meclis Genel Kurulu'nda turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak.

Deprem bölgesindeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek

Düzenlemeye göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri bu yıl aidat ödemeyecek. İzinsiz veya yasak yerlerde avlananlara uygulanan para cezaları artırılacak.

Teklifte yer alan diğer bir düzenlemeyle vakıf taşınmazlarının kira süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nın sınırları genişletilecek; deniz savaşlarında batmış gemilerin olduğu alan tarihi sit kapsamına alınacak. Meclis Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan bir üye için gizli oylama ile seçim yapılacak.

Bütçe mesaisi devam ediyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2026 yılı bütçe görüşmeleri aralıksız devam ediyor. Hafta boyunca Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Hazine ve Maliye ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar komisyonda bütçelerini sunacak,, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak..

Salı ve çarşamba Meclis'te grup toplantıları yapılacak. Genel başkanlar gündeme dair mesajlarını kürsüden verecek.