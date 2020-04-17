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TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs'ta ara verilecek
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 5 Mayıs Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışmalarına ara verilmesine dair Genel Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM'nin çalışmalarına 5 Mayıs 2020 Salı gününden başlamak üzere 10 gün süreyle ara verilecek.
Etiketler: tbmm çalışmaları tbmm resmi gazeteSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 03:13
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