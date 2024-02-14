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Gündem
AA 14.02.2024 18:06

TBMM'de Erzincan'daki toprak kaymasını araştırmak için komisyon kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM'de Erzincan'daki toprak kaymasını araştırmak için komisyon kuruldu

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