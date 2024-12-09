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Gündem
TRT Haber 09.12.2024 06:24

TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada bütçe için mesai yapacak. Genel Kurul'da görüşmeler bugün başlayacak. Kesintisiz 12 gün sürecek bütçe mesaisi 20 Aralık'ta sona erecek.

TBMM'de bütçe maratonu bugün başlıyor

2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi Meclis'in gündeminde...

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından gözler Genel Kurul'a çevrildi.

Görüşmeler kesintisiz 12 gün sürecek

Genel Kurul, tatil günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak. Günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Gruplar ve yürütme adına yapılacak konuşmalar 70'şer, kişisel konuşmalar 5'er dakika olacak.

Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının bütçesi görüşülecek.

16 Aralık Pazartesi günü Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak. Bakanlar Genel Kurul'da milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. 17 Aralık Salı günü de Cumhurbaşkanlığının bütçesi ile süreç devam edecek. 18 ve 19 Aralık'ta teklifin maddeleri görüşülecek. 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak değerlendirmeler ve oylamayla süreç tamamlanacak.

12 gün Meclis'e ziyaretçi alınmayacak

Genel kurulda bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün devam edecek.

Bütçe görüşmeleri süresince Meclis'te güvenlik tedbirleri de artırılacak. 12 gün boyunca ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Aynı zamanda siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak. Meclis Genel Kurulu, gündemindeki kanun tekliflerini bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra ele alacak.  

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