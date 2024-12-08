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Gündem
AA 08.12.2024 19:26

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Suriye'ye dair telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Suriye'deki son gelişmelere dair telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Suriye'ye dair telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

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