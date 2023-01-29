Meclis Başkanı Şentop, Cezayir'de ilk olarak Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkati çekti. Şentop, "Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirmek için daha sıkı çalışmalıyız" dedi.

Mustafa Şentop, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile de bir araya geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Şentop ikili görüşmelerde bulundu

Meclis Başkanı Şentop, Umman Şura Meclis Başkanı Halid bin Hilal Al Maawali ve Burkina Faso Geçiş Dönemi Geçici Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile de görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde terör odaklarına karşı verilen mücadeleye değinildi.