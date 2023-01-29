TBMM Başkanı Şentop'un Cezayir temasları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cezayir'de. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği 17'nci Konferansı'na katılacak Şentop, öncesinde ise ikili görüşmeler yaptı. Şentop, Cezayir, Fildişi Sahili, Umman ve Burkina Faso meclis başkanları ile bir araya geldi.
Meclis Başkanı Şentop, Cezayir'de ilk olarak Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Boughali ile görüştü.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığına dikkati çekti. Şentop, "Afrika kıtasında barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayi alanında iş birliğini güçlendirmek için daha sıkı çalışmalıyız" dedi.
Mustafa Şentop, Fildişi Sahili Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile de bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.
Şentop ikili görüşmelerde bulundu
Meclis Başkanı Şentop, Umman Şura Meclis Başkanı Halid bin Hilal Al Maawali ve Burkina Faso Geçiş Dönemi Geçici Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile de görüşmeler yaptı.
Görüşmelerde terör odaklarına karşı verilen mücadeleye değinildi.
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