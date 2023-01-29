Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Ankara'da topladıkları atıkları dönüşüme kazandıran gençleri tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Ellerinize sağlık gençler. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.
Ellerinize sağlık gençler. ????— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 29, 2023
Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. #SıfırAtık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum.#DünyaOrtakEvimiz???? https://t.co/sSAuDFozwz
Etiketler: Emine Erdoğan Sıfır Atık
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