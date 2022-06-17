Haber Giriş: 17 Haziran 2022 Cuma 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan ''Türkiye'' ibaresinin kullanılması için genelge
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla Meclis'in faaliyet ve yazışmalarında "Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin genelge yayımlandı.
TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan "Türkiye İbaresinin Kullanımı" başlıklı genelge Meclis'in ilgili birimlerine gönderildi.
Meclis Başkanı Şentop imzasıyla yayımlanan genelgede, "Devletimizin ve milletimizin kültür, medeniyet ve değerlerinin muhafaza edilmesi ve yüceltilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama, denetim ve temsil görevlerinin ifasına ilişkin her türlü faaliyet ve yazışmalarda, ülkemizin isminin yabancı dillerdeki ifadesi yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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