Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

Paris Anlaşması'nı onaylayarak '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefini ve Yeşil Kalkınma devrimimizi ilan ettik. Sıfır Atık projesiyle geri dönüşümde büyük rol aldık.

Yeşil hidrojen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir. Yeşil büyümeyle yol haritalarımızı yürütüyoruz. Finansman bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu husustaki en büyük sorumluluk sorunun asırlardır sebebi olan ülkelere düşmektedir.

Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantıyla katılıyor. https://t.co/JlZsykINjH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2022

Türkiye, yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12'incisi ve Avrupa 5'incisidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santral kurulu gücünde ise, Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz.

"Yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır"

Enerji anlamında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, yıllık 100 milyon ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır. Ukrayna'da yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon alıyoruz. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkir kıldık.

İklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarımızla iş birliği içinde olmaya hazırız.