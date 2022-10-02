Şentop, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Endonezya’da bir futbol müsabakasında yaşanan can kayıplarını derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına en içten taziyelerimi iletiyor, can kaybının artmamasını temenni ediyorum."