Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 22:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Libya'ya resmi ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın yarın Libya'ya gidiyor.
Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Son Haberler
- 23:28
- 23:24
- 23:11
- 23:11
- 22:55
Sıradaki Haber
Bakan Soylu, Tokat'ta şehit Çalışgan'ın ailesine taziye ziyareti yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz