Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili olarak, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla aradı.

Büyükelçiliğe yapılan saldırı hakkında bilgi alan Meclis Başkanı Şentop, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meclis Başkanı Şentop ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan alçak saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini şehit ettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaralandığı belirtilmişti.