23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 100. açılış yıl dönümü kutlanıyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara bayram mesajını, uzaktan eğitim uygulaması yapan EBA TV üzerinden verdi. Şentop, "2020 yılı TBMM'nin açılışının 100. yılı. Sizler bizim geleceğimizsiniz yeniden büyük Türkiye'yi sizlerin varlığı ile inşa edeceğiz." dedi.

"Bir sabır testine tabii tutuluyoruz, bu da bir mücadeledir"

Tüm dünyanın karşı karşıya olduğu salgına dikkat çeken Şentop, "Gençler, öğrenciler için zor bir durum. Bir sabır testine tabii tutuluyoruz. Bu da bir mücadeledir. 100 yıl önce sokağa çıkarak mücadele etmemiz gerekirken bugün evlerimizde kalarak kendimizi ve yakın çevremizi korumak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Çok bayramlar görün, çok gülün çocuklar"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da 23 Nisan 1920'de Atatürk'ün çocuklara dünyada eşi benzeri olmayan bayram hediye ettiğini söyledi.

"100 yıldır coşkuyla kutluyoruz" diyen Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaların evlerde yapıldığını hatırlattı.

23 Nisan coşkusunu duymak için dışarıda olmaya ihtiyaç olmadığını dile getiren Selçuk, "Kalbiniz, niyetiniz, uçsuz bucaksız hayal dünyanız yeterli. Gazi Meclisimizin açılışını ilk kez gören, bayramınızı Atatürk'ten size verilmek üzere emanet alan çocukların temsilcisisiniz. Aldığımız bu emaneti 100 yıl sonra 23 Nisan'ı kutlayan çocuklara siz teslim edeceksiniz. Çok bayramlar görün, çok gülün çocuklar." dedi.