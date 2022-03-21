Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nevruz kutlamaları kapsamında Türkiye'ye gelen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçilerini kabul eden Şentop, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'dan teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Nevruz'un dünyanın birleşmesine ve bütünleşmesine vesile olmasını diledi.

Nevruz'un birleştirici ruhu olduğunu söyleyen Şentop, Nevruz kutlamalarının Türk tarihinde önemli bir yeri olduğunu vurguladu. Şentop, "Bazı Türk boylarının 21 Mart'ı takvim başlangıcı olarak kabul ettiklerine dair kayıtlar var. Selçuklu zamanında milli bayram olarak kutlanıyor" bilgisini verdi.

''Bütün insanlığı barışa, dostluğa davet ediyoruz''

TBMM Başkanı Şentop, bölgede cereyan eden olayların, bu tür birleştirici günler ve kültürel değerlerin önemini tekrar öne çıkardığının altını çizdi.

Şentop, bugünlerde Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimlere işaret ederek, "Bunlara ek olarak, Nevruzu vesile kılarak başta bölgemizde olmak üzere bütün insanlığı barışa, dostluğa davet ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise kültür ve sanat elçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sanat ve kültürün tüm dünyada tanıtılması için Türkiye'nin yaptığı ev sahipliği, gösterdiği ilgi ve alaka tüm Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır" ifadesini kullandı.

Kasseinov ve beraberindeki heyet, Nevruz anısına Meclis Başkanı Şentop'a, yumurta, buğday, çerez ve kuru yemişlerin yer aldığı bir sini ve geleneksel Kazak giysisi 'çapan' hediye etti.