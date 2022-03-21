Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye-Hollanda ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da planlanıyor.
Etiketler: Hollanda Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı
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