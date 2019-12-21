Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Talat Caferi'nin daveti üzerine gittiği Makedonya'nın başkenti Üsküp’te TRT Haber’e gündeme ilişkin özel değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye kendisine yapılana aynı düzeyde karşılık verebilecek güce sahip"

Şentop’un gündeminde ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları vardı:

"Yaptırımlarla ambargolarla başka ülkeleri dize getirmek mümkün değil. Hele hele Türkiye söz konusuysa. Türkiye kendisine yapılana aynı düzeyde karşılık verebilecek güce sahip. Türkiye’nin yaptırımlarla ambargolarla yolundan politikalarından vazgeçirilebilmesi mümkün değil."

"ABD'nin yaptığı uluslararası eşkıyalıktır"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD’nin Doğu Akdeniz’e yönelik politikasını da eleştirerek, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını sonuna kadar koruyacağını şu sözlerle vurguladı:

"ABD Doğu Akdeniz ülkesi değil. Bu bölge insanının öncelikli meselesidir Akdeniz’deki gelişmeler. ABD binlerce kilometre öteden buradaki enerji kaynaklarının sahibi olduğunu ortaya koyuyorsa bunun adı uluslararası eşkıyalıktır. Akdeniz’deki bütün gelişmeler öncelikle Türkiye’yi alakadar etmektedir."

Şentop, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi oyunun dışında tutmaya çalışanların bunu başaramayacaklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

