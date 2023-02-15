Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketinin" yaşandığı deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Şentop, Diyarbakır'daki incelemelerinin ardından Şanlıurfa'ya geçti.

Şentop, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde, vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da depremin ildeki etkilerini ve çalışmaları anlattı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde depremde yaralanan vatandaşları ziyaret eden Şentop, Hacı Fatma Aslan Camisinde yer alan taziye evinde, depremde hayatını kaybeden Altun ailesinin yakınlarına taziyelerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Turgut Özal Parkı'nda kurulan çadır kenti de ziyaret eden Meclis Başkanı Şentop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği dakikadan itibaren devletin bütün imkanlarıyla teyakkuza geçtiğini ve bölgede faaliyete başladığını kaydetti.

Devletin her türlü imkanı seferber ettiğine işaret eden Şentop, milletin de Türkiye'nin her köşesinden yardımda bulunduğunu dile getirdi.

Şentop, Şanlıurfa'da depremle ilgili çalışmaların planlama içerisinde sürdüğünü ve enkaz çalışmalarının tamamlanma noktasında olduğunu bildirdi.

Başta vali olmak üzere, büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına, AFAD ekiplerine, kamu görevlilerine, gönüllü olarak çalışmalara katılan vatandaşlara teşekkür eden Şentop, "Devlet ve millet olarak büyük acılar karşısında birbirine kenetlenme, birlikte hareket etme anlayışına, vasfına sahibiz. Bu nadir olarak dünyada bulunan bir husustur. Bu zorlukların üstesinden de en kısa zamanda geleceğiz inşallah. Milletimize başsağlığı, vefat eden kardeşlerimize de Cenabıhak'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.