Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, şunları kaydetti;

(CHP'li Burak Erbay'ın çekiçli protestosu) Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Orada oturumu yöneten başkanvekili arkadaşımızın o konuda karar vermesi ve oya sunması gerekiyor. Öyle bir aletle genel kurul salonuna girmek de yanlış. Diğer taraftan kürsüye verilmiş bir zarar olduğunu da duydum. Bunun da tabii tazmini kendisinden talep edilir.

Güzel'in vekilliği düşecek mi?

Başkanlık divanında konuyu değerlendirdik. Malum itirazlar mazeretler ele alınıyor orada. Bir milletvekili Semra Güzel itirazda bulunmamış dolayısıyla onunla ilgili olan şey tespit Karma Komisyona gönderildi başkanlık divanı kararıyla.