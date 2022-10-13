Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.