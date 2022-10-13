Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı geçişe geçit yok: 14'ü örgüt mensubu 21 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14'ü terör örgütü mensubu toplam 21 kişiyi yakaladı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/rhAGicU02q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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