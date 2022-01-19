TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak TC-DAP, saat 21.50'de Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

TBMM Başkanı Şentop'a Katar ziyaretinde Türkiye-Katar Parlamentolar Arası dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Parlamentolar Arası dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Osman Ören, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu da eşlik edecek.

Şentop ve beraberindeki parlamenter heyet yarın, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani tarafından kabul edilecek. Şentop'un, daha sonra Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim ve Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Halid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani ile görüşmesi planlanıyor.

Doha Enstitüsünde konuşma yapacak

TBMM Başkanı Şentop'un, Doha Enstitüsünü ziyaret ederek "Yeni Bir Dünyaya Doğru: Dostluklar, İttifaklar, İş Birlikleri" konulu bir konuşma yapması da öngörülüyor.