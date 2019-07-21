Mustafa Şentop, bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bir yılını değerlendirdi.

Şentop ittifaklarla koalisyonların bir tutulamayacağını belirtti:

"Koalisyonda seçim öncesinde milletin değerlendirmesine itibar etmiyorsunuz, vaatlerinize itibar etmiyorsunuz. Yepyeni bir tablo ile çıkıyorsunuz milletin karşısına. Milletten onay alan bir tablo değil bu. İttifakta ise yaptığınız birlikteliği milletin onayına sunuyorsunuz. Millet de ona göre karar vermiş oluyor."

"Anayasal düzlemde sorun yok"

Mustafa Şentop, bir yıldır uygulanan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni de değerlendirdi. Yeni sistemden kaynaklanan işleyişte bir sorun olmadığını söyledi:

"Anayasal düzlemde sistem ile ilgili sorun teşkil edecek bir husus yok. Alt mevzuat düzleminde ise bunlar olabilir. Eskiden de vardı, parlamenter sistem zamanında da. Kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılacak düzenlemelerde zaman zaman bir takım değişiklikler yapılabilir. Yeni sistemin mantığı ile bir iç tüzük hazırlanması gerekir. Parlamentonun bunu yapması gerektiğini de düşünüyorum."

Şentop, sistem tartışmalarının bir süre sonra sona ereceğine inandığını da kaydetti.

Kaynak: TRT Haber