Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu telefonla arayarak taziyelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ayaz ve Nupelda'ya Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un eşini de arayarak taziyelerini iletti.

Kaynak: AA, TRT Haber