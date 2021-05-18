TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 ilden ve KKTC'den gelen gençleri ve sporcuları kabul etti.

TBMM Konferans Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Mustafa Şentop, gençleri Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, yarın 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünün, gençlere armağan edilmiş bir bayramın kutlanacağını anımsattı.

O dönem, vatan toprağı işgal altındayken işgale karşı yürütülen direniş ve bağımsızlık hareketleri olduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin çocuklarıydı onlar. Biz de o milletin çocukları, torunlarıyız. Nitekim 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açan, en yaşlı üye olması sıfatıyla Meclis'e başkanlık eden Sinop Milletvekili Şerif Bey, 'Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş, köleliğe boyun eğmemiş bir milletin çocukları olarak, bağımsızlığı hedefleyen, gerçekleştirmek üzere çalışmaya başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.' diye çok kısa ama çok veciz bir konuşmayla Meclis'i açmış. Dolayısıyla 19 Mayıs 1919, tam bağımsızlık hedefini gerçekleştirmek üzere istiklal meşalesini yakan bir hareket olduğu için tarihimizde anılmaya değer çok önemli bir nokta olarak karşımızda duruyor."

"Vatan toprağı imkansızlıklar içinde bağımsızlığa kavuştu"

Şentop, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını kutlayarak, "Nice yüz yıllara bugünü anarak, bu bayramı kutlayarak erişeceğiz inşallah" dedi.

Atatürk'ün, Samsun'a çıktığı zaman Anadolu ve Trakya'da başlayan direniş hareketlerini birleştirerek bunu bir istiklal mücadelesi haline getirdiğini dile getiren Şentop, imkansızlıklar içinde vatan toprağının bağımsızlığa kavuştuğunu söyledi.

Mustafa Şentop, 100 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında önemli farklar bulunduğunu, bugünün Türkiye'sinin nüfusunun kayda değer oranının genç ve yetişmiş bir nüfus olduğunu, bu genç nüfusun Türkiye'nin en büyük dayanağı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin özgüvenini sağlayarak bu noktaya geldiğini ifade eden Şentop, "Bizim tarihimizle, bugünümüzle, inançlarımızla, bizi biz yapan değerlerle utanacağımız, endişe duyacağımız, başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

Şentop, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir gerçeğin daha hatırlandığına işaret ederek, "Çocuklarımızı, gençlerimizi sadece iyi yetiştirmek, onların iyi mühendis, iyi matematikçi olmaları veya farklı bir alanda iyi olmaları yeterli değil. Bu milletin değerlerine, bu vatan topraklarına, bu devlete bağlılık hisseden, aidiyet hisseden insanlar olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye ülkelerden bir ülke değildir"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Milli Mücadele'nin 102. yılında 81 ilden ve KKTC'den gelen gençlerle bir arada bulunmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduğunu ifade etti.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a giderek başlattıkları yolculukla tutuşturulan istiklal meşalesinin, milletin yolunu aydınlatan bir ışık olduğunu ve bu ışığın hala aydınlatmaya devam ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Ne o gün Samsun'da yakılan istiklal meşalesi sönmüş ne de milletimizin ruhunda, gönlünde Milli Mücadele ruhu son bulmuştur. Bugün ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal mücadelemiz aynı inanç, aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

"Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Türkiye insanın umududur, mazlumların sığınağıdır. Türkiye, yardım bekleyen insanlara uzanan bir dost ve şefkat elidir." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Libya'dan Suriye'ye, Filistin'e, Afrika'dan Balkan coğrafyasına kadar ay yıldızımızın gölgesi çaredir, umuttur, heyecandır, inançtır. Bu sebeple Türkiye'mizin yükselişi sadece bizler için değil gönül coğrafyamız için de hayati derecede önem arz ediyor. Bölgesinde ve dünyada güçlü, söz sahibi müreffeh bir Türkiye bu coğrafya üzerinde çirkin emelleri olanların korkulu rüyasıdır. Bu şuuru hep birlikte daima muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin hem bugünü, hem yarını olan gençlerimizle birlikte bu anlamlı yolu beraberce, omuz omuza yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin son 19 yılda eğitimde, sağlıkta, sanatta, sporda, teknolojide her alanda atmış olduğu dev adımlar, atılımlar devam edecek."