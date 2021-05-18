İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Bahçeli ile bir araya geleceği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin detayları @trthaber'de.https://t.co/F6NaTNEcdR pic.twitter.com/yfueNHG4VD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2021

İki liderin görüşmesinde, yeni anayasa çalışmaları ile iç ve dış gelişmelerin masada olması bekleniyordu.

Liderlerin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını da görüşeceği tahmin ediliyordu.

Normalleşme yönünde yaz aylarına yönelik atılması beklenen adımlar ve bu kapsamda değerlendirmelerin görüşüleceği düşünülüyordu.