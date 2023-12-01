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Gündem
AA 01.12.2023 10:09

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Musa Erdem için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Musa Erdem için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da görevi başında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

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