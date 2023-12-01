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Gündem
AA 01.12.2023 09:39

Milletlerarası 5 anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası 5 anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası 5 anlaşma Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kolombo'da 28 Ocak 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" ve eki "Protokol" hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

3 Kasım 2020'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçaklığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abuja'da 20 Ekim 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçaklığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" da onaylandı.

27 Şubat 2022'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamboçya Krallığı Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçaklığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" ilişik notalarla birlikte onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Antalya'da 14 Kasım 2015'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçaklığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" ve eki "Protokol" ile anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmalar kapsamında da taraf ülkelerle ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve vergi konusundaki işbirliğinin artması amaçlanıyor.

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