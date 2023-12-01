2. yardım gemisi Mısır'a ulaştı

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve liman yetkilileriyle gemiyi karşılamak üzere hazır bulunduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gemide bin 500 ton yardım malzemesi var. Geminin tamamı dolu. Özellikle konserve gıda, su, kışlık kıyafet, çadır, jeneratör, ambulans ve tıbbi malzemeden oluşuyor. Uçaklarımızca getirilen malzeme 300 tona yakın. Sadece bu gemiyle gelen yardım malzemesinin miktarı bin 500 ton."

Şen, yardımları bugün ya da en geç yarın indirmiş olacaklarını söyleyerek "Bunlar gecikmeksizin Gazze'ye gönderilecek" dedi.