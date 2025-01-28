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TRT Haber 28.01.2025 21:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Misakımilli" paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Misakımilli ruhu, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmanın ötesinde adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna verilen bir ahittir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Misakımilli" paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabında Misakımilli'nin ilan edilişinin 105. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bağımsızlık mücadelesinin tüm dünyaya ilan edildiği Misakımilli'nin, milletin vatanperverliğini, işgale asla boyun eğmeyeceğini ve ulusal egemenlik hedefini tarih sahnesine yazdığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gazi Meclis'imizin çatısı altında şekillenen bu milli mutabakat, sınırlarımızı belirlemekle kalmamış, birlik ve beraberlik ruhuyla istiklal ve istikbalimize sahip çıkma irademizi de ortaya koymuştur. Bu irade, bugün de güçlü Türkiye hedefimizin en sağlam dayanaklarındandır. Bizlere düşen görev, bu kararlılığı geleceğe taşımak, milletimizin hak ve hukukunu her platformda savunarak, değerlerimize sahip çıkmaya devam etmektir. Misakımilli ruhu, sınırlarımızı belirleyen bir çizgi olmanın ötesinde adalet, özgürlük ve kardeşlik uğruna verilen bir ahittir."

Misakımilli'nin ilan edilişini 105. yıl dönümünde coşkuyla anarken, milletin desteğiyle Türkiye'nin hak ettiği yarınlara ulaşması için yılmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Misakımilli, geleceğe yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin kahramanları başta olmak üzere, Hak yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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