TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladı:

"Mazisi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin ebedi istiklâlini kazandığı gün olarak tarihe geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümüne erişmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz.

30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istikbâli, ezanı için hiç düşünmeden "Ya İstiklâl Ya Ölüm" diyen ecdadımızın kahramanlık destanı, bağımsızlık nişanesidir. 30 Ağustos; bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun, bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun…

Allah’a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş, bugün “Güçlü ve Büyük Türkiye” yolundaki yegâne dayanağımız ve ilham kaynağımızdır.

Bu gurur gününde, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."