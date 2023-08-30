Açık 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 30.08.2023 09:31

Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'deki Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sinema Genel Müdürlüğünce Atatürk'ün dijital ortama aktarılan görüntülerine yer verdi.

Görüntülerin 1922 yılına ait olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Büyük Zafer'in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu... Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı" ifadesini kullandı.

Görüntülerde Atatürk'ün TBMM ziyareti ve bu esnada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanması yer alıyor.

ETİKETLER
30 Ağustos Zafer Bayramı Mehmet Nuri Ersoy Mustafa Kemal Atatürk TBMM
Sıradaki Haber
MSB'den Zafer Bayramı'na özel video
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
ABD askerleri 2 yıl önce Afganistan'dan çekildi
11:01
İzmir'de orman yangını
11:00
Avustralya'da "Mecliste Yerli Sesi" referandumu 14 Ekim'de yapılacak
10:57
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'de
10:55
Trakya'da barajlar alarm veriyor
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı
TEKNOFEST coşkusu Ankara'da başladı
FOTO FOKUS
Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler
Atatürk'ün Büyük Zafer sonrası TBMM ziyaretinden nadir görüntüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ