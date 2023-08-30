Bakan Tunç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bakan Tunç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, istiklal mücadelesinin başarıyla sonuçlandığı tarihi bir zafer olduğunu belirtti.

Bu zaferin, vatanı, bayrağı, istiklali ve bağımsızlığı, şartlar ne olursa olsun canları pahasına koruyup, kollayacaklarının tüm dünyaya ilanı olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç mesajında, "30 Ağustos 1922'de kahraman ecdadımız, ülkemizi parçalamak, geleceğimizi karartmak, Anadolu topraklarındaki varlığımızı ortadan kaldırmak niyetinde olan işgalci güçleri bu topraklardan çıkarmış, Anadolu topraklarının değişmez vatanımız olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

"Ülkemizin istikbaline göz dikenler asla emellerine ulaşamayacaktır"

Tunç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1919'da Samsun'da başlayan kurtuluş mücadelesinin son halkası olan bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti'nin doğduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kahraman ecdadımızın bir asır önceki destansı mücadelesinden güç ve ilham alarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vatanımızı, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi her türlü tehdide karşı azim ve kararlılıkla korumaya, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya devam ediyor, Türkiye Yüzyılı hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de devletimizin bekasına, milletimizin huzur ve refahına kast eden, ülkemizin istikbaline göz diken her kim olursa olsun asla emellerine ulaşamayacaktır. Bu inanç ve kararlılıkla 30 Ağustos Zaferimizin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutluyorum. Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, istiklal kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum."