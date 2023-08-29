Bakanı Uraloğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Tarih boyunca birlik ve beraberliği yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi boşa çıkaran aziz milletin, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle birlikte ayrılmaz bir bütün olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğini kaydeden Uraloğlu, büyük taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarının düşmandan arındırıldığını ve İstiklal Savaşının hak ettiği büyük zaferle taçlandığını ifade etti.

Uraloğlu, elde edilen bu destansı zaferle birlikte, ortak miras olan cumhuriyetin temellerinin de atıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün bizlere düşen, bütün imkansızlıklara, türlü zorluklara rağmen kurduğumuz Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek olmalıdır. Çok şükür ki, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin azmi ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınmakta, daha da güçlenmektedir. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında, artan üretim kapasitesi, rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir."

Bakanlık olarak da insan, veri ve yük taşımanın ötesine geçerek Türkiye'nin, "küresel lojistik bir güç olma" ve "dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme" hedefleri doğrultusunda mega projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Uraloğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi küresel ölçekli projelerle jeostratejik konumun gereğini en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye taşıdıklarını vurguladı.

"Türkiye'de altyapıyı tamamladık"

Uraloğlu, Türkiye'de altyapıyı tamamladıklarını, şimdi ise Türkiye Yüzyılı ile hızlanarak yeni bir tarihi başlangıca hazırlandıklarını belirterek, 2053 hedefleri doğrultusunda yeni bir ulaşım çağına girildiğine işaret etti.

Bu çağın daha güvenli ve çevreye duyarlı, mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni bir dönem olacağını kaydeden Uraloğlu, "Bu düşüncelerle bizlere bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, şükranla yad ediyor; tüm şehitlerimize ve gazilerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Aynı şekilde, bugün, yurt içinde teröre karşı üstün bir mücadele yürüten, bölgesel ve küresel barışın tesisi için yurt dışında görev üstlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına da şükranlarımı sunuyorum" dedi.