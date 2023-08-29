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TRT Haber 29.08.2023 22:32

Selçuk Bayraktar: Ankara'daki festival için çok yoğun bir katılım var

TRT Haber özel yayınına katılan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, Ankara'daki festival için yoğun bir katılım olduğuna dikkat çekerek "İstanbul'un üç katı bir kayıt yapıldı, özellikle buraya gelirken milletimiz toplu taşımayı tercih ederlerse biraz daha rahat bir ulaşım olur" dedi.

Selçuk Bayraktar: Ankara'daki festival için çok yoğun bir katılım var

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Biz dönemimizde böyle şeylerin hayaklini bile kuramazdık. Böyle kendi insansız hava aracımı yapayım, kendi uzay çalışmalarımı yapayım, kendi firmamı kurayım, dünyaya nam salacak hava araçları üreteyim böyle şeyler bizim jenerasyonumuzda hayal bile edilemezdi. Bunlar alaya alınan hafifa alınan konulardı. Milletimizin evlatlarının başaramayacağı konular olarak görülürdü. Maalesef bilim ve teknolojide hak ettiğimiz yerde olamamışız. Oysaki bizim kadim inancımız bize bunu emretmiyor, ayet okumamızı bu çalışmaları yürütmemizimizi emrediyor.

Hayali bile kurulamayan projeler gerçek oldu.

Savunma sanayimizin eserlerini insanımıza gösteriyoruz.

Millileşme vizyonu ile ortaya çıkan eserleri gösterdiğimizde zamanla TEKNOFEST kuşağının oluşmaya başladığını gördük.

"Bu festivali milletimizin sahiplenmesi rekor düzeyde"

Milli Sanayimizdeki atılım bu festivali de ateşledi

Burada ilk defa 10 farklı alanda turizim teknolojilerinden, engelsiz yaşam teknolojilerine, haberleşme ve iletişim teknolojilerine çok geniş bir yelpazede gençlerimizin yarıştığını göreceğiz.

TEKNOFEST'in diğer teknoloji yarışmaları 40 farklı alanda. Yapay zeka, tarım teknolojileri, roket yarışmaları... Pek çok farklı alanda gençler yarışacak.

Milli tasarım ve yerli üretim hava araçları festivalde olacak.

Bu festivali milletimizin sahiplenmesi rekor düzeyde.

"TEKNOFEST dünyanın sınırlarını aşmaya başladı"

TEKNOFEST dünyanın sınırlarını aşmaya başladı. Öncelikle Can Azerbaycan düzenledik. Özbekistan, Endonezya, Ukrayna,Yavru vatan Kıbrıs'tan da talep geldi.

120 farklı ülkeden katılımcı geliyor.

Tüm milletimizi cumhuriyetimizin 100. yılında Ankara'da düzenlediğimiz TEKNOFEST'E bekliyoruz.

Ankara'daki festival için çok yoğun bir katılım var. İstanbul'un üç katı bir kayıt yapıldı, özellikle buraya gelirken milletimizin toplu taşımayı tercih ederlerse biraz daha rahat bir ulaşım imkanı olur.

"Bütün TEKNOFEST'i gezmek bir kaç günü alabilir"

Yarın akşam Tuluyhan Uğurlu konserimiz olacak. Cumartesi günü ise Mazhar Alanson TEKNOFEST sahnesinde yer alacak.

"Dünyanın en iyisini yaparız" inancı artık yerleşti.

Yarın 13:20'de milli kanatlar dediğimiz sadece milli tasarım uçaklardan oluşan bir gösterisi olacak. 

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Selçuk Bayraktar Teknofest
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