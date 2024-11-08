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Gündem
AA 08.11.2024 00:28

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana ile görüştü
[Fotograf: AA]

Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisi'ndeki görüşmede, Türkiye ve İtalya hükümetleri arasındaki olumlu ilişkilerin parlamentolar tarafından da desteklenmesini, parlamenter diplomasinin bütün imkanları kullanılarak Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye ile İtalya arasında özellikle ekonomik ilişkiler bakımından önemli bir potansiyelin bulunduğunu, bunun daha ileriye götürülmesi için gayretli çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 21 milyar dolarlık ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine çıkarılmasının karşılıklı olarak iki ülkenin liderleri tarafından da teyit edildiğini belirtti.

Türkiye ve İtalya'nın çok yönlü krizlerin etkisi altında kalan bir bölgede bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, bu bölgede krizlerin sona erdirilmesi için barış perspektifine ihtiyaç olduğunu ve bölgede barışın tesis edilebilmesi için çatışmaların kaynağının iyi tespit edilerek bu süreçlerin barışla sonlandırılmasına destek olunması gerektiğini ifade etti.

Bir yılı aşkın bir süredir İsrail hükümetinin, Filistin topraklarında başlattığı ve ardından Lübnan'a sirayet ettirdiği katliam boyutlarının çok üstüne çıkan bir soykırımın devam ettiğini belirten Kurtulmuş, Birleşmiş Milletlerin İsrail'in bu saldırganlığını durduramadığı için savaşın bütün bölgeye yayılma potansiyeli taşıdığına da işaret etti.

Lübnan'da, İtalyan askerlerin de görev yaptığı UNIFIL'e saldıracak kadar gözü dönmüş olan bir İsrail hükümetinin bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, bir an evvel bu saldırganlığın durdurulmasının dünya barışının geleceği için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Numan Kurtulmuş, bu çatışmalardan etkilenen bir ülke olarak İtalya'nın da İsrail hükümetinin saldırganlığının durdurulması, barışın temin edilmesi konusunda inisiyatif almasının faydalı olacağı kanaatinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Fontana'yı Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez ve Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.

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