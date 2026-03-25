TBMM Başkanı Kurtulmuş Hırvatistan Başbakanı ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi"ne katılmak için geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Başbakan Plenkovic ile Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'nde görüştü.

Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Kurtulmuş, Türkiye olarak Üç Deniz Girişimi'ne verdikleri önemi dile getirdi, söz konusu girişimin dünyada büyük belirsizlik ve kırılmaların yaşadığı bir dönemde bölgedeki istikrarın ve enerji fiyatları başta olmak üzere güvenliğin sağlanması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Güneydoğu Avrupa’nın birer ucunda bulunan Türkiye ve Hırvatistan’ın istikrara, barışa ve bölgenin güvenliğine çok büyük önem atfettiğini ifade eden Kurtulmuş, her iki ülke hükümetleri arasında pek çok alanda olumlu ilişkilerin bulunduğunu, özellikle ikili ticaret hacminde önemli bir gelişmenin sağlandığını vurguladı. Kurtulmuş, enerji, altyapı, turizm ve özellikle milli savunma sanayiindeki iş birliklerinin daha ileri noktalara taşınabileceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, jeopolitik kırılmalar, büyük güç mücadeleleri ve bugünden yarına nasıl seyredeceği bilinmeyen yepyeni altüst oluşlar karşısında özellikle barışı ve istikrarı savunanların daha dayanıklı ve daha ciddi iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa başta olmak üzere dünyada meydana getirdiği altüst oluşlara şimdi de Orta Doğu'daki yeni kırılma alanlarının eklendiğini vurgulayan Kurtulmuş, özellikle ABD ile İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın endişe verici boyutlara ulaştığını söyledi.

Türkiye olarak bütün bu krizlerde müzakere masasının esas alınması gerektiğini söylediklerini aktaran Kurtulmuş, üçüncü yılını dolduran İsrail'in Gazze'deki soykırımının ise tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye’nin en temel dış hedeflerinden birinin Balkan ülkelerinin huzur ve güvenlik içinde yaşaması olduğunu bildiren Kurtulmuş, Balkanlar’daki ülkelerle ilişkilerin eş zamanlı olarak olumlu şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.