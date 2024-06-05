Açık 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.06.2024 20:16

TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu dolayısıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş’u, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmud Rıdvan Nazırlı, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da Bakü’ye gitti.

“Türk Dünyası için Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü” temasıyla Azerbaycan Milli Meclisinin ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenecek TÜRKPA 13’üncü Genel Kurulu’na katılacak Kurtulmuş, Genel Kurul toplantısı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in TÜRKPA üyesi ülke parlamentolarının meclis başkanlarıyla görüşmesine iştirak edecek.

Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisindeki Asamble Konseyi ve TÜRKPA 13’üncü Genel Kurulu toplantılarında hitap edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Asamble Konseyi Toplantısı’nda, 28 Nisan 2023’ten bu yana TBMM Başkanı tarafından yürütülen TÜRKPA Dönem Başkanlığını, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova’ya devredecek.

ETİKETLER
Azerbaycan Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler sırtını Kandil'e yaslayanların değil aziz milletindir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Artvin'de tekne battı: 5 yaralı
23:34
ABD'de mortgage faizleri yükseldi, başvuruları azaldı
23:32
Nvidia dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu
22:49
Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
22:33
Putin: Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, nüfusun yok edilmesine benziyor
22:14
ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
FOTO FOKUS
ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ